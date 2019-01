Jäätmeseadust tahetakse vastu võtta vähem ambitsioonikal kujul

Keskkonnaministeerium tunnistab ERR-I uudistepotaalis , et seaduse menetlemisega läheb kiireks ning on loobutud mitmest asjast.

«Meie jaoks on kindlasti üks kõige olulisemaid jäätmete ladestamise tasu tõus,» ütleb keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ja lisab, et prügi ladestamine on kasvanud üle kolme korra, kuid jäätmete põletamise ja ladestamise hind on paigal seisnud, «me peame muutma ladestamise kallimaks ja see motiveerib kõrgemat hinda ka jäätmete põletamiseks.»