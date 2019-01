Olukord Paljassaare loomade varjupaigas: mingeid rikkumisi ei leitud

Kasside keisririigid

Paljassaares elab 250 kassi ja Sinirebase varjupaigas umbes 130. Kiisude tubades on väikesed majakesed, milles on kassidel võimalus küüsi teritada ja ronida, vastavate seintega (struktureeritud) ja ruum on täis mängukomplekse. Selles ruumis on kastreeritud kassid, kes on koheselt valmis perekonna juurde minema (adopteerimiseks valmis), lisaks on nad vaktsineeritud ja kiibistatud. Paljassaare ja Sinirebase kassitubades peaaegu, et haisu polnud. Paljassaares paluti selga panna enne sisenemist kittel ja tuli käed ära pesta.

Sinirebase kassid tulid kohe juurde ja hakkasid nurruma ning soovisid pai, kuid Paljassaare kiisudel oli teine suund - pigem vaatasid ja uurisid. Paljassaare varjupaiga elanike vastuvõttu võis mõjutada ka see, et just oli kooligrupp külas käinud.

Sinirebase MTÜ Loomade Hoiupaiga juht Larissa Kozõreva ütles, et nemad sellist teenust enam ei osuta, kuna lastel hakkab ühel hetkel igav ja siis nad hakkavad kasse kiusama - kassidele on see stress. «Kassid on nagu inimesed, nad väsivad ära suurest seltskonnast. Meie ülesanne on kassidele anda häid tingimusi ja leida hea kodu. Sellepärast gruppide kaupa me inimesi vastu ei võta.»

MTÜ Loomade Hoiupaik. FOTO: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Paljassaare Varjupaikade OÜ juht Eve Tobias ütles, et nende grupijuhid teavad, kuidas saada laste tähelepanu ning sellest ei kannata kassid. Tobiase sõnul ei ole grupid suured.

Sinirebase hoiupaigas on kassitubadele lisaks ka miniboksid väikeste akendega, mis summutavad heli, valguse ja ventilatsiooniga. Nendes miniboksides on kassid, kes ei suuda elada ühistoas: oli olnud operatsioon, ravivad ennast, emakassid koos poegadega. Postimehe operaator kommenteeris: «nagu kasside spa.»

Mõlemas varjupaigas on kassitubades kaamerad, millega saavad töötajad jälgida kasse ning ka inimesed, kes soovivad endale kassi välja valida.

Intensiiviruumid

Kui kass tuuakse varjupaika, siis ta viiakse intensiivravitsooni, kus neid toidetakse, vaadatakse üle ja tehakse vaktsiinid ning jälgitakse käitumist. Kui temaga on kõik korras, siis ta viiakse kasside ühistuppa.

Sinirebase garantiitsoon kujutab endas keskmise suurusega tube: valgustatud, heledates toonides ja ilma tugeva lõhnata. Eraldi tuba on neil ka metsikutele kassidele. Sellistes ruumides peab vähe asju olema, et kui loom ründab, siis töötaja saab eest hüpata.