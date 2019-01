Keskkonnakomisjon ei toetanud karusloomafarmide keelustamist

Vakra sõnul jõuti komisjonis üheselt seisukohale, et juhul kui suur saal peaks karusloomadekasvatamise lõpetamist toetama, peab olema piisav üleminekuaeg, et Eestis karusloomakasvatusega seotud sadakond inimest leiaks uue töökoha, läbiks ümberõppe ja et ettevõtjad leiaksid uue väljakutse. Ja siin peab kindlasti riik appi tulema.

Lisaks käis Kalle Palling välja mõte, et riik peaks karusloomafarmid ära ostma ja alles siis nende tegevuse lõpetama. «Kokkuvõttes, kuna teema on ühiskonnas oluline ja selle vaibumist pole ette näha, siis maaeluministeeriumil on mõistlik välja töötada reaalne number, et kui palju sellise otsuse vastuvõtmine riigile maksma läheks,» rääkis Vakra.