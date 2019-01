Sinise Äratuse esimees Ruuben Kaalep tunnistab sotsiaalmeedias trollimist: mina olengi Bert Valter

Postimees kirjutas tänases lehes, et sotsiaalmeedia kommentaariumites avaldavad arvamust kümned valenimega tegelased, kellest kahel õnnestus saada arvamuspinda isegi Eesti Päevalehes.

Täna tunnistas EKRE noorteorganisatsiooni juht Ruuben Kaalep, et valenimede alt sotsiaalmeedias trollimisega on seotud EKRE noorteühendus Sinine Äratus. Ta tunnistas, et tema saatis Bert Valteri nime all Eesti Päevalehele arvamusartikli, mis ka veebis avaldati.

«Vastuseks Postimehes kolmapäeval ilmunud artiklile «Trollid manipuleerisid ka päevalehe arvamusrubriigis» teatan, et mina olen Bert Valter,» kirjutas noorpoliitik Kaalep.

Mullu juunis kirjutas Ruuben Kaalep Eesti Päevalehe arvamustoimetusele kaastöö. Ta esitas end Bert Valterina. Bert analüüsis kirjatükis EKRE maailmavaadet ning seda, kuidas talle näib, et teised parteid on nõus EKREga koalitsiooni moodustama.

Postimees avastas taolisi varikontosid veelgi ning paljud neist armastavad vaielda kommentaariumides liberaalsete vaadetega kaaskodanikega ning kiita EKRE poliitikute arvamusavaldusi.

Kaalepi hinnangul pole selles midagi taunimisväärset. «See on iidne tava, mis on netiajastul taas päevakorda kerkinud,» ütles Kaalep.

«Sellega ei väida ma sugugi, et Sinisel Äratusel, EKREl ja rahvusmeelsete ringkondade nooremal põlvkonnal puudub suurem strateegia infooperatsioonideks sotsiaalmeedias,» kirjutas Kaalep ja lisas, et operatsioon ei saa see olema midagi lihtsakoelist.

Kaalep märkis, et EKRE ja Sinine Äratus korraldasid ka 2017. aasta kohalike valimiste eel sotsiaalmeedias meemikampaania ning see oli kõigest harjutus millekski suuremaks.

Mart Helme: mis selles halba on?

Täna hommikul eitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme absoluutselt erakonna seotust Bert Valteri ja teiste varikontodega. «Kust te võtate seda? Kus on tõestus? Kui keegi on teile seda kinnitanud, siis kes ja mis alusel? See on sopalugu,» ütles Helme.

Helme ütles, et isegi kui Postimehe poolt tänases lehes väljatoodud sotsiaalmeedia kontod on libakontod, siis EKRE sidumine sellega on täielik laim. Tema hinnangul pole varikontodes midagi halba. «Kas ta teeb midagi kuritegelikku? Kui inimene avaldab ühtemoodi arvamust kolme erineva konto alt Facebookis, miks see halb on?» ei mõistnud Helme.

«Facebook on täis libakontosid, kes postitavad lillepilte ja kassipilte. Seal toimub oma elu, mis ei allu minu kontrollile ega ka minu erakonna kontrollile,» ütles ta.

Internetitroll on anonüümselt tegutsev füüsiline isik, kes teeb poliitilistel või majandusliku kasu saamise eesmärkidel või isiklikel motiividel onlain-kogukondades (näiteks arutelufoorumites, jututubades või blogides) kuritahtlikke šokeerivaid avaldusi, õhutab tülisid ja vihkamist, kruvib üles pingeid, propageerib rassismi või šovinismi vms.