Nagu pudru ja kapsad: Kuressaare ligidal uuendatud ristmikul on nüüd ohuolukorrad igapäevased

Toimuvast mõõt täis, pöördus Vätta külaselts maanteeameti poole lootuses, et olukord lahendatakse. Selts tõi välja, et muutunud liikluskorraldus on korrektselt tähistamata, teepeenral asuvad märkepostid on paigaldatud liiga suurte vahedega – nende vahelt sõidetakse läbi ning neid sõidetakse ka maha. Samuti on mahapööre Vätta suunas tehtud liig järsk, aeglustusrajata. Libedaga on seega suur võimalus sattuda ohutussaarele otsa ja lõhkuda auto. Pealegi on liiklusmärke ohutussaarelt juba korduvalt maha sõidetud.