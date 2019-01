Amazoni jaotuskeskuse prügikastist leiti vastsündinu laip

Kolmapäeva õhtul kella poole üheksa paiku teatati politseile, et Amazoni jaotuskeskusest on leitud vastsündinu laip.

Politsei pressiesindaja Vincent Lewise sõnul leiti laip naiste tualettruumi prügikastist. Uudisteagentuuri CNN allika sõnul üritati last elustada, aga see ei õnnestunud.

Arvatakse, et laps oli vannitoas enne leidmist mitu tundi. Kuna Amazoni jaotuskeskuse näol on tegemist suletud hoonega kahtlustatakse, et lapse jättis prügikasti mõni keskuse töötaja.

«See on kohutavalt kurb ja traagiline vahejuhtum. Me töötame koostöös kohalike võimudega, et juurdlust toetada. Meeskonna turvalisus ja heaolu on meie suurim prioriteet,» ütles Amazoni pressiesindaja Lauren Lynch.