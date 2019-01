Kaitseuuringute keskusega liitus USA Euroopa-vägede endine juhataja

Sherr on alates 1990. aastatest olnud lähedalt kursis lääneriikide valitsuste välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikaga Venemaa suunal ning ta on nõustanud Ukraina kaitse- ja julgeolekustruktuure. «Sherri tugevus on just selles, et ta on nii pikalt Venemaa ja Ukraina arengutesse süüvinud ning mõistab Venemaal toimuvaid allhoovusi,» märkis Sakkov.