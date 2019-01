Politsei asus värviliste signaalrakettide müügi vastu võitlusesse

«Saime asjaolusid uurides kinnituse, et põleng sai alguse pikalt põlenud kollasest signaalraketist, mille tuul oli kandnud kasvuhooneteni,» selgitas ta ja lisas, et raketi täpne väljalaskmise koht jäi tuvastamata. Tambre sõnul võivad sellised raketid kanduda ligi 300 meetri kõrgusele ja põleda kuni 40 sekundit.

«Paraku ei õnnestunud meil selgeks teha, kes konkreetselt signaalraketi välja lasi,» tõdes Tambre. Sellegipoolest ei oleks tema sõnul raketi laskjat saanud kuidagi kriminaalvastutusele võtta, kuna see oleks eeldanud, et inimene plaanis hoonekompleksi tahtlikult süüdata.

Tambre sõnul on PPA seisukohal, et signaalrakettide kasutamise regulatsioon vajab ülevaatamist. Reedel saatis politsei pöördumise nii tarbijakaitsele kui ka tehnilise järelevalve ametile.

«Palume sealsetel ekspertidel hinnata Eestis müüdavate signaalrakettide ohutust ja nende müügi lubamise vajalikkust. Mõistame, milleks on vajalikud punased signaalraketid, kuid meie hinnangul võib olla küsitav teist värvi signaalrakettide müümine olukorras, kus need võivad kujutada ohtu,» selgitas Tambre.

Signaalrakettide piiramise soovi kinnitas Postimehele ka siseminister Katri Raik. Ta selgitas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil on plaanis 2019. aastal algatada lõhkematerjaliseaduse muudatused, mis reguleerib ka signaalrakettide kasutamist. Raiki sõnul soovib ka siseministeerium olla seadusemuudatuses kaasatud, et teha oma ettepanekud olukorra muutmiseks.