Metsandussektor koostas oma valimiskompassi

Erakonnad on valimiskompassi koostajate hinnangul üksmeelel puidule kõrgema lisandväärtuse andmise osas. Kõige toetavamad metsasektori osas on Isamaa, kellele järgneb tihedas konkurentsis Reformierakond, Eesti 200 ning Keskerakond. Valimiskompassi saab vaadata SIIN .

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja tunnustab erakondi metsanduse teemat programmides tõsiselt käsitlemise eest. Kuna kõige kõrgemad punktid said Isamaa, Reformierakond, Eesti 200 ja Keskerakond, esindavad Välja sõnul just need erakonnad metsasektori huve kõige paremini.