Poisina sündinud Susanna: ma olen töötu, sest olen transseksuaal

Susanna tuli meeleavaldusele üksinda. «Minu keha, minu valik» sõnumiga silti kandnud soovahetusoperatsiooni läbinud naine rääkis, et juba poisina valmistas talle eakaaslastega suhtlemine raskusi. «Ma käitusin ju tüdukuna. Nii, nagu ei ole poisile kohane,» ütles ta.

Täna on Susanna töötu, sest tööandjad ei soovi teda tööle võtta. «Ma olen töötu, aga käed rüppes ei seisa. Teen kodus massaaži ja puidust nikerdusi,» ütles ta.

Kui tal oleks võimalik edastaad üks sõnum Eesti konservatiivsetele poliitikutele, siis mis see oleks? Vaata, ülalolevast videost.

Eile kogunesid sajad naised ja ka mehed Tallinna vanalinna tänavatele, sest nad tundsid, et täna pole naistel meestega võrdseid võimalusi ja õiguseid.

«Tallinna Naiste marsi osalejate unistus on elada maailmas, kus naised on meestega võrdselt esindatud poliitikas, meedias, ärijuhtimises, akadeemias ja mujal; kus sugu ei määra töötasu, tööelu kvaliteeti või karjääriperspektiive ja erialavalikuid; mis on vaba naistevastasest vägivallast: seksuaalsest, füüsilisest, vaimsest ja virtuaalsest; kus kliimamuutuste peatamisse suhtutakse täie tõsidusega ja ollakse solidaarsed teiste inimeste ja rahvaste muredega,» teatasid korraldajad.