Kaubamaja ja Solarise vahelise kvartali planeering jõudis järgmisse faasi

3,49 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud detailplaneering võeti vastu linnavalitsuse 5. detsembri 2018 korraldusega. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada planeeritud alale krundipiiride muutmise teel 14 krunti, lahendada kvartalisisene liikluskorraldus ja määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus.

Tegu on südalinna ühe olulisema detailplaneeringuga. Estonia teatri ja Tammsaare pargi vastas asuvale alale koostatud detailplaneering annab võimaluse olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning täiendavate kuni 8-korruseliste ja ühe kuni 12-korruselise elu-, äri- ja ühiskondliku funktsiooniga hoonete ehitamiseks. Alale on kavandatud ka avalikult kasutatav kvartalisisene tänav.

Rävala puiestee 8 krundil paiknev 11- ja 12-korruseliste hooneosadega ala kõrgusliku dominandi moodustav amortiseerunud ärihoone (nn Projekteerijate maja) on detailplaneeringu kohaselt võimalik asendada uue hoonega ning Rävala puiestee 10 krundil paiknev arhitektuurimälestisena kaitse all oleva Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu hoonele on kavandatud juurdeehituse võimalus.