Foto: Hiiumaal vajus auto merepõhja

Lääne prefektuur teatas sotsiaalmeedias, et laupäeva õhtupoolikul saabus teade, et Hiiumaal Kukka lahel on ligi 200 meetri kaugusel kaldast läbi jää vajunud sõiduauto BMW. Sündmusele reageerisid Kärdla politseijaoskonna merepäästjad.

Lääne prefektuur rõhutab, et autoga jääle on turvaline minna vaid siis, kui seal on avatud ametlik jäätee või kui tegemist on veekoguga, kus on tehtud vajalikud mõõtmised ja jääleminek mootorsõidukiga lubatud. «Jääle minnes hinnake alati ilmastikuolusid, võtke kaasa vajalik varustus, laetud telefon ja andke oma lähedastele sellest eelnevalt teada,» lisatakse teates.