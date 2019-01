Moskva kohus jätab luuramises süüdistatud välismaalase vahi alla

«Võin vaid kinnitada, et kinnipidamisel leiti Whelani juurest andmeid, mis kätkesid riigisaladust. Kuid mil viisil need temani jõudsid, mida ta nendega tegema pidi ja kas Whelan teadis, et tal on salaandmeid, ei ole teada,» ütles advokaat Vladimir Žerebenkov Interfaxile Moskva linnakohtus, kus arutati Whelani vahi alla võtmise edasikaebust.