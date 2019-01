Kadriorus hakkab kevadel sõitma isejuhtiv buss

Esialgu on plaan panna üks isejuhtiv buss alates 1. aprillist 2019 sõitma Kadriorgu marsruudil A. Weizenbergi algusest kuni Kumuni. Selleks avaldati täna riigihangete registris hange «Isejuhtiva bussi üür Sohjoa Baltic projekti raames kuni kaheteistkümneks kuuks».

Transpordiamet ja TalTech osalevad isejuhtiva bussi projektis nimega Sohjoa Baltic, mis uurib, tutvustab ja käivitab isejuhtivate elektriliste minibusside kui ühistranspordi osa pilootprojekte, eelkõige niinimetatud esimese või viimase miili ühenduse võtmes. Projekt loob teadmust ja kompetentsi selleks, et organiseerida ühistransporti keskkonnasõbralikult ja nutikalt. See pakub samuti ka õiguslikke ja organisatoorseid juhiseid, et kuidas isejuhtivate sõidukite teenuseid kõige efektiivsemal moel korraldada. Sohjoa Baltic toob väikesed isejuhivad bussid näidismarsruutidele kuues Läänemere piirkonna linnas, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.