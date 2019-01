Kohus mõistis oma lapsi löönud ja tutistanud naise tingimisi vangi

Prokuratuur heitis 40-aastasele naisele ette tema kahe lapse korduvat kehalist väärkohtlemist. Süüdistuse järgi on naine oma 14-aastast last aastate jooksul korduvalt löönud nii rusika, jala kui rihmaga, samuti on ta juustest sikutanud ning löönud oma 10-aastast last.