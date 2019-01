Riina Sikkut: mina ei oleks tahtnud sellega enne valimisi välja tulla

Eelnõu, mis järgnevatel päevadel rohkelt tähelepanu on pälvinud, näeb ette, et koolipäeva võib edaspidi enne kella üheksat alustada ainult hoolekogu nõusolekul. Seni on koolipäevad tavapäraselt alanud kell kaheksa.

Anonüümsust palunud sotsiaalministeeriumi töötaja ütles Postimehele, et tegu on lihtsalt sotsiaaldemokraatide valimiseelse kampaaniaga. Esmaspäeva hommikul jagas ERRi uudist seadusemuudatusest ka SDE erakonna esimees Jevgeni Ossinovski. «Terviseminister Riina Sikkut teeb ettepaneku alustada koolitundidega kell 9. Minu meelest väga mõistlik mõte! Mis sina arvad?» kirjutas ta Facebookis.

Jevgeni Ossinovski jagas uudist eelnõust oma Facebooki lehel. FOTO: Facebooki kuvatõmmis

«Mina ei oleks tahtnud sellega enne valimisi välja tulla,» kommenteeris Sikkut, kuid lisas, et kuna teema on oluline ja põhjustab arutelusid, siis oli raske leida töörühmas kompromissi.

Sikkuti hinnangul tuli teema avalikuks, sest see on lihtsalt üldsusele huvipakkuv. «Minu jaoks see ei ole kampaaniaga seotud,» märkis ta. «Me eelistaksime seda arutelu pidada piisava varuga enne valimisi või peale. Ega midagi teha ei ole, ta on väljas,» lisas minister.

Töörühma teemat arutama kutsus kokku endine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski juba 2017. aasta alguses. Töörühma juhiks valiti sotsiaaldemokraat Triin Toomesaar, kes on töötanud õpetajana ning kes on praegu SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht.

Toomesaare selgitusel oli töörühma eesmärk arutada erinevaid laste tervisekaitsega seotuid piiranguid, kas need on piisavalt hästi rakendatud ning asjakohased. Toomesaar ütles, et esimese asjana hakkasid nad analüüsima haridusvaldkonna probleeme ning otsustasid kaasajastada sotsiaalministri määrust «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele», mis on kehtiv olnud alates 2001. aastast.

Väidet, et tegu on lihtsalt valimiskampaania osaga, peab Toomesaar solvavaks. «Ma usun, et töörühma liikmed vaidleksid väga intensiivselt vastu ning tunneksid ennast solvatuna,» lausus ta.

Toomesaar põhjendab töörühma arutelu venimist nii Euroopa Liidu eesistumise kui ka ministri vahetusega (Jevgeni Ossinovski lahkus ametist mais 2018 – toim). «Eesistumise ajal jäi suurem paus ning kuna vahetus ka minister, et uus minister ka kurssi viia, siis jäi pooleaastane paus sisse,» lausus ta.

Sotsiaalministeeriumis valmiv eelnõu näeb ette, et koolipäeva võib enne kella üheksat alustada ainult hoolekogu nõusolekul, kahes vahetuses õppimist tuleks vältida, söögivahetund peaks pikenema poolele tunnile. Samuti on eelnõus kirjas, milliseid koduseid ülesandeid esimese klassi õpilasele jagada.

Sikkut nendib, et kuigi ajalooliselt on tegu olnud sotsiaalministri vastutusalas oleva määrusega, siis haridus- ja teadusministeeriumi koostatavates õppekavade arengukavades saaks punkte paremini rakendada, sest need on kooli õigusruumiga otsemalt seotud. «Sotsiaalministeeriumis pole selles osas mingit suurt omanditunnet.»