Venemaa tutvustab täna tuumalepet rikkuvat raketti 9М729

Kaitseministeeriumi esindab teabetunnis raketi- ja suurtükiväe ülem kindralleitnant Mihhail Matvejevski, kelle sõnul ei ületa raketi lennuulatus lubatud piiri ja vastab tuumajõudude lepingu tingimustele. «Raketi 9М729 lennukaugus on 10 kilomeetrit väiksem kui raketil 9М728 ja on 480 kilomeetrit. Mainitud kaugust tõendas strateegiline staabiõppus Zapad-2017,» ütles kindralleitnant.

«9M729 tiibrakett on Iskander-M süsteemi 9M728 tiibraketi moderniseeritud versioon. 9M728 tiibraketi moderniseerimise eesmärk oli suurendada lõhkepea võimsust ja täpsust,» lausus Matvejevski. «Raketi 9М729 stardi- ja lennumootor koos kütusesüsteemiga jäid samasugusteks kui tiibraketil 9М728. Samas lõhkepea ja juhtimissüsteemi täiustamine ning raketi pikendamine tõid kaasa selle massi suurenemise.»

«Lisaks on sellele paigutatud neli raketti 9М729, mitte kaks raketti 9М728, nagu vanal laskealusel. See tõi kaasa laskeseadme pikenemise ja kõrgenemise,» märkis ta.

Ühendriikide president Donald Trump teatas 20. oktoobril, et Washington lahkub INF-leppest. 4. detsembril hoiatas USA välisminister Mike Pompeo, et riik lahkub INF-lepingust juhul, kui Venemaa ei naase 60 päeva jooksul selle täitmise juurde.

Matvejevski sõnul on USA väited INF-lepingu rikkumise kohta alusetud.

«USA on praegu vallandanud kampaania, süüdistades Venemaas INF-i rikkumises. Selle sisu taandub väitele, et Venemaa lõi maismaa tiibraketi, mis lendab justkui 500 kilomeetrist kaugemale. Seejuures mingeid objektiivseid andmeid, mis tõendaks, et Venemaa rikub INF lepingut, ei avaldata,» ütles kindralleitnant.