Inspektsioon selgitas välja Hiiumaa randa uhutud kummaliste kamakate päritolu

«Kuigi materjali koostist ei olnud täies ulatuses võimalik kindlaks teha, lubavad analüüsi tulemused tervikuna arvata, et tegemist on taimeõliga. Mitme ühendi, nagu palmitiinhappe ja oleiinhappe kõrge sisaldus viitab palmiõlile,» selgitas keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran.

«Ei ole teada, kuidas palmiõli merre sattus. Kuna palmiõli vedu laevadega on Läänemerel viimastel aastatel hoogustunud, siis on võimalik, et palmiõli jäägid sattusid merre laeva mahutite pesemise käigus. Palmiõli tahkub külmas vees ning ühel hetkel jõuavad jäägid kusagile randa,» lisas Maran.