Vaidlus Kohtla-Järvele loodava riigigümnaasiumi üle paneb küsima, kas ja kui hirmus elu ühes kakskeelses, kahe paralleelse õppekavaga koolis tegelikult on. Omaette küsimus on, mis neid hirme toidab – on see puhtalt kohalik poliitiline kemplus, tegemata selgitustöö, mure kogukonna tuleviku pärast või hoopis midagi muud.