«Meedia keskpunkt» vahetas ühe poliitiku teise vastu

«Ma ei saanudki aru, miks poliitik saadet ei või juhtida, aga saates võib käia. Luik on ju Isamaa nimekirjas kõrgel kohal. Peale selle on ta veel TTV nõukoja esimees. Kuigi mingi seadus seda ei keela, aga enda reeglite eiramine on ikka väga piinlik. See oli meile kõigile väga ootamatu, et saatejuhid ei tohi järsku enam saateid teha. Siis oleks ju võinud öelda, et meie valimiste eelsel ajal saadikukandidaate saatesse ei võta. Aga «Meedia keskpunktil» läheb läheb hästi, me oleme väga populaarsed ja kui see Luik seal oli, siis las ta olla,» arvas Lenk.