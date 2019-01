Itaalia populistid on Macroni kõri kallal

Vana ütlus «Ainult Pariis on väärt Roomat, ainult Rooma on väärt Pariisi» on kõikuma pandud. Pärast seda, kui Itaaliat asus juhtima populistlik valitsus, on Itaalia ja Prantsusmaa korduvalt teravusi vahetanud. Prantsusmaa karikas sai täis, kui Itaalia valitsus pidas naaberriiki vastutavaks migrantide Euroopasse saabumise eest, mille taga olevat Prantsusmaa jätkuv Aafrika koloniseerimine.