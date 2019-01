Taxify: jätkame tegevust ja võitleme transpordiplatvormide püsimise eest

Taxify kesk- ja ida-Euroopa turgude PR juht Karin Kase selgitas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on arutlusel ühistranspordiseaduse eelnõu, millega kõik platvormid peavad tagama, et nende autojuhtidel oleks olemas sõidukikaart. Sõidukikaardi võtmisega tekib aga Kase sõnul kindlustusseltsidel võimalus nõuda autojuhilt kallimat liikluskindlustust, sest niiöelda taksokindlustus on tavalisest kordades kõrgem.

«Näiteks kui 2017. aasta Volkswagen Golfi tavakindlustus maksab 150 kuni 250 eurot aastas, siis sama auto taksokindlustus maksab sõltuvalt seltsist ja juhi ajaloost vahemikus 1500 kuni 5000 eurot,» märkis Kase.

Taxify statistika näitab Kase sõnul, et üle poole autojuhtidest kasutavad platvormi vähem kui 10 tundi nädalas, ehk on nii-öelda hobijuhid. «Kui igakuiselt 30 sõitu tegev hobijuht peab ostma 300 sõitu tegeva taksojuhiga sama kalli kindlustuse, on see hobijuhi suhtes ebaõiglane ja sõitmine ei tasu tema jaoks ära,» sõnas Kase.

«Selle seadusemuudatuse huvigruppi ei ole vaja kaugelt otsida – kindlustusandjatele on kahtlemata kasulik, kui kõik sõiduteenuse pakkujad on kohustatud endale kordades kallima kindlustuse võtma,» kommenteeris Kase. «See lahendus on aga lühinägelik, sest see muudab võimatuks sellise transporditeenuse pakkumise, mis viib kokku inimese, kellel on auto ja veidi vaba aega, ning inimese, kes sooviks kuhugi sõita.»

Kase ütles, et Taxify soov on jõuda dünaamilise liikluskindlustuseni, kus hobijuhid saaksid kasutada transporditeenuse pakkumiseks mõeldud kindlustust ainult sel ajal, kui nad päriselt transporditeenust pakuvad. «Erinevates maailma riikides on see erinevalt lahendatud, võimalik on kindlustusmakset arvestada nii sõltuvalt auto läbisõidust kui platvormi kasutamise ajast. Seni ei ole ükski kindlustusselts Eestis meile sellist teenust pakkuda soovinud.»

Enne seadusemuudatust on Kase sõnul vaja läbi mõelda vedaja ja platvormi mõiste ja roll. «Sõidukikaardi omamise mõte peaks olema reisijate turvalisuse tagamine, samas ei ole me kuulnud ühestki juhtumist, kus reisija turvalisus oleks olnud sõidukikaardi puudumise tõttu mingilgi moel ohustatud. Sõidukikaardist täiesti eraldiseisev dokument on teenindajakaart, mille omamine kinnitab, et juht ei ole kurjategija või liiklusrikkuja. See kaart on kõigil Taxify juhtidel olemas.»