Taska (45) on Eesti selle sajandi filminduse vaieldamatu hitimeister. Tema produtsendikäe all valminud «Nimed marmortahvlil», «1944» ja «Klassikokkutuleku» kaks esimest osa on kõik kassamagnetid, toonud kinno üle 100 000 vaataja. Lisaks on tema filmikontol kõigile teada-tuntud «Sangarid» ja «Puhastus», «Punane elavhõbe» ja «Kuldrannake».