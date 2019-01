Justiitsminister keelas Herman Simmi üleviimist avavanglasse

«Ta on üle kümne aasta tegelikult Eesti riiki reetnud, süsteemselt Vene riigi kasuks töötanud, tehes seda väga kõrges riigi usaldusametis ja üldpreventiivsetel kaalutlustel pidasin ma asjakohaseks blokeerida õiguslikult tema võimaldamine avavanglasse, mis oleks tähendanud seda, et ta oleks saanud päevasel ajal inimeste seas Tartu linnas ringi liikuda. Ta peab selle kohtu poolt määratud karistuse minu hinnangul lõpuni kinnises vanglas kandma,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu intervjuus « Aktuaalsele kaamerale .»

Tartu vangla otsustas Herman Simmi viia üle avavanglasse, kuna ta on olnud sõnakuulelik vang, kellel pole põgenemiskalduvusi ega ka distsiplinaarkaristusi ning tema suhtes puudub tugevdatud järelevalve vajadus ning avavanglas viibimine aitaks tal ennast ette valmistada eluks pärast vanglat.

«Ei, kahtlemata ma ei arva, et ta võiks spioneerimiskuritegusi jätkata, kui ta vabaduses on. Aga justnimelt ühiskonna üldise õiglustunde seisukohalt ja sellisel üldpreventiivsel, kogu ühiskonnas võimaliku heidutamisena, kui keegi kaalub riiki reeta ka tulevikus. Nendes huvides peab see karistus olema maksimaalse iseloomuga,» ütles Reinsalu.