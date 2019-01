Poola asus uurima Auschwitzis korraldatud marurahvuslaste protesti

Politsei edastas porokuratuurile video, millel on näha 70–100-liikmelist gruppi marssimas eile suurte Poola lippudega läbi Oświęcimis asuva Natsi-Saksamaa surmalaagri.

Meeleavaldust juhtis Piotr Rybak, kes mõisteti 2015. aastal süüdi avalikus kohas juuti kujutanud nuku põletamise eest. Ka on teda jäädvustatud natsitervitust tegemas.

Poola marurahvuslaste marssi juhtinud paremäärmuslane Piotr Rybak, keda on varem süüdistatud juudivihas.

Teadaolevalt on tegu esimese korraga, kui paremäärmuslased on kogunenud holokausti mälestuspäeval Auschwitzi.

Rybak ütles Reutersi andmeil oma toetajatele: «Juudi rahvus ja Iisrael teevad kõik, et muuta Poola rahva ajalugu. Poola patrioodid ei saa lubada sel juhtuda.»

Politsei kinnitas Twitteri vahendusel, et analüüsis kogutud materjali, mille hulgas on salvestisi ja fotosid Piotr Rybaki eestvedamisel toimunud kogunemisest ja saatis need ringkonnaprokuratuuri.