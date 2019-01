Politseinikele ja kaitseväelastele masu-eelset pensonit tagav eelnõu läheb teisele lugemisele

«See eelnõu on kantud eelkõige õiglustundest nende inimeste vastu, kes pidid omal ajal keerulistes oludes Eesti riiki taas üles ehitama,» ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Komisjoni liikme Raivo Aegi sõnul on loogiline, et majandussurutise tõttu kannatanud isikute pensione tõstetakse. «2009. aastal vähendati politseinike ja kaitseväelaste palkasid kaheksa protsenti ja seetõttu saavad nad praegu ootuspärasest madalamat pensioni. Eelnõuga taastatakse pensionid masu-eelsele tasemele.»

Komisjoni istungil eelnõu algatajate esindajana osalenud Johannes Kert rõhutas samuti, et eesmärk on seada jalule õiglus erruläinud kaitseväelaste ja piirivalvurite ees. Ta selgitas, et eelnõu puudutab enne 2013. aasta aprilli pensionile läinud kaitseväelasi ja enne 2010. aasta jaanuari pensionile läinud politseiametnikke.