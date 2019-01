Riigikontrolör soovitas omavalitsustel moodustada lehtede juurde kolleegiumid

Riigikogu liikmed esitasid riigikontrolörile arupärimise omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal ning küsisid konkreetsed soovitusi, et vältida avaliku raha kuritarvitamist poliitilistes erahuvides ja milline on omavalitsuste valmisolek neid meetmeid kiirelt kasutada, edastas riigikogu pressiesindaja.

«Peamine on, et omavalitsused ise mõtleksid riskide maandamisele ja et mängureeglid lepitaks kokku kohapeal. Näiteks on ühe n-ö enesekontrolli võimalusena meie auditis soovitatud moodustada infolehtede juurde sõltumatu ja tasakaalustatud kolleegium, kes reeglite täitmist teatud korrapärasusega hindaks,» ütles Holm.