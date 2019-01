Teenetemärgi kavaler Jaanus Piirsalu - pärisajakirjanik

See oli siis, kui Ukraina sõda oli alles alanud ja Jaanus Piirsalu Postimehe reporterina rindetsooni läks. Ja kaks või isegi kolm päeva ei olnud temaga vähimatki ühendust. Ta oli veetnud need päevad päris rindejoonel, kus päriselt vihisesid kuulid ning langesid pommid ja Ukraina mehed oma kodumaad kaitsesid.

Neist päevadest sündis vapustav reportaaž. Karm, elav ja humoorikas - nagu elu ja surm ongi.

Kriisipiirkondades on käinud teisedki Eesti ajakirjanikud, aga pole sugugi kindel, et samamoodi lausa lahingus.

«See oli eelmise aasta augustis, kui Kesk-Aafrikas oli just tapetud vene sõjaajakirjanik Orhan Dzhemal koos kaaslastega,» meenutab kolleegi ja sõpra Risto Berendson. «Arutasime Jaanusega maailma asjade üle, kui ta teatas, et meiegi võiksime olla sellised nagu Dzhemal. Aga paraku me ei suuda seda. Dzhemal ei teinud ajakirjanduse nimel oma allikatega mingeid kompromisse, aga meie oma töös neid paraku teeme. Absoluutselt kõik mingil moel,» on Ristol vestlus pea sõna-sõnalt meeles.

«Jaanus ütles seda nii kurvalt ja mõtlikult, et ma sain sel hetkel taaskord kinnituse sellele, mida olen niigi arvanud end juba teadvat. Jaanus on meie ajakirjanduse üks suuremaid idealiste. Kõva vend, kellele peab alt üles vaatama.»

Sõber ja kolleeg Tuuli Koch tunnistab, et ei tea, kas Jaanus jätkuvalt kirjutab oma suurepäraseid reportaaže kahe käe ühe sõrmega toksides. Ei saagi teada, sest Jaanus ei tööta juba aastaid kusagil toimetuses.

2007. aastast on ta olnud kõigepealt erikorrespondent Moskvas ja edasi peamiselt Venemaa avarustes, Ukrainas, Eesti külades Eestist kaugel ida pool rännates ning sealt lugusid kirjutanud. Sama kaua on ta koos oma perega – naise ja kahe pojaga – elanud Luxemburgis.

«Kuidas iganes ta kirjutab, aga tema lood on olnud parim ajakirjandus: vaatlemine ja vahendamine. Ei ole õigeid ja valesid. Ei ole paremaid ja halvemaid. Ei ole kõrgemaid ja madalamaid. On inimesed ja olukorrad oma aususes, mitmekihilisuses, vastuoludes ja rõõmus,» võtab Tuuli kokku Jaanuse ajakirjanikuolemuse.

«Jaanuse ilus omadus mitte kummardada Tähtsate ees on andnud talle luksusliku vabamehe staatuse.»

Sõber ja kolleeg Kärt Anvelt imetleb Jaanuse armastust ja kirge oma töö vastu, mis paistab välja kõigist tema lugudest.

«Jaanus teab, mis on uudislugu ja tema uudises uudist ja hinnanguid segi ei aeta. Ta teab, kui olulised on faktid, teab, kuidas kirjutada reportaaži või analüüsi. Jaanuse ampluaa on hästi lai, kuid eelkõige on ta ikka uudisajakirjanik,» kirjeldab Kärt Jaanust kui head vanakooli ajakirjanikku, kelle sarnaseid annab tikutulega taga otsida.

Kärt on veendunud, et ka Jaanuse kõige kriitilisemate lugude negatiivsed peategelased ajakirjaniku vastu vimma ei kanna.

«Sest niisama ärapanemisega pole Jaanus kunagi tegelenud ja ta oskab oma allikatega ümber käia. Faktitäpsus, hea allikavõrk ning ajalooline mälu on ajakirjaniku jaoks kõige olulisem kapital ja Jaanusel on sellega kõik korras.»

Enno Tammer, kolleeg ja õpetaja tunnistab muheldes, et mõeldes kõigile neile asjadele, mida Jaanus on suutnud elus ära teha, läheb tal meel kadedaks, et tahaks lausa hambaid kiristada.

«Olen tema puhul alati imetlenud tema ajakirjanduslikku nina teemade haistmisel ja otsimisel, ükskõik, kus ta parasjagu ei viibi. Ajaga on sellele lisandunud meisterlik küpsus teemad lugudeks vormistada,» tunnustab Enno.

Sõbrad teavad, kui hea ja hooliv sõber Jaanus on, aga tegelikult on nii, et ka ajakirjanikuna ei unusta ta kunagi olemast hooliv inimene, kaaskodanik. Kui kellelgi kaugel Siberis (Jaanuse enda juured ja kirglik loomus on sealtkandist pärit) on vaja Eesti rahvariideid, siis ta aitab need Eestist saada.

Näiteks. Tegelikult ei tea tema heategudest suurt ka sõbrad, sest Jaanus nendega ei uhkelda, nagu ta ei sea ealeski ennast oma lugude kangelastest, sündmustest ettepoole. Jaanus Piirsalu on päriselt päris ajakirjanik, kelle sarnaseid keeruline aeg üha enam vajab, et Eesti inimesed mõistaks, mis pöörases maailmas toimub.

Ikka edasi, Musketär!

Anneli Ammas,