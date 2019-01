Fotod: Põhja-Tallinna rajatakse veel üks loomelinnak

Linnaosavanema Raimond Kaljulaidi sõnul on projekti eesmärk uute töökohtade loomine ning piirkonna väärtustamine. «Meile on väga oluliseks märksõnaks uued töökohad loomemajanduse valdkonnas. Näeme, et väga erinevate era- ja avaliku sektorite algatuste koosmõjul on just Kopli ja Paljassaare piirkonnal väga suur arengupotentsiaal. Seal on mitmed mereäärseid kinnistuid, mis on täna kinnised ja kasutusel tööstuslikel eesmärkidel. Arvata võib, et järgmise 10-15 aasta jooksul enamik neist kujundatakse ümber elu- ja äripiirkondadeks. Ka linn panustab omalt poolt – valminud on uued trammiteed, lähiaastatel korrastatakse Kopli poolsaare pargid ja ehitatakse uus hoone Kopli Noortemajale,» ütles Kaljulaid.