Viru hotell täitub pea nädalasel tuletõrjeõppusel lavasuitsuga

AS-i Sokotel tegevjuhi Klaus Eki sõnul on tegemist seadusest tuleneva iga-aastase õppusega, mida tavaliselt on tehtud vaid personalile, kuid sel aastal tehakse seda suuremalt ning kaasatakse rohkem päästemeeskondi.

«Linnapildis on näha hotelli ees ja külgedel parkivaid päästeautosid ning võidakse ka vilkureid kasutada. Teeme omalt poolt kõik, et hotelli territooriumil püsida ning liiklust võimalikult vähe häirida. Küll tuleb hotelli ette parkides või taksoga sõites arvestada, et õppuse ajal on seal neli suurt päästemeeskonna autot, mis võivad hotelli-esise liikluse ajutiselt sulgeda,» selgitas ta.