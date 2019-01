Teenetemärgi saanud Ene Pajula: ega ma alguses uskunud

Postimehe lugejatele on ajakirjanik Ene Pajula tuntud kolumnistinime Mammi all. Aasta tagasi Arterile antud intervjuus selgitas Pajula kolumnistinime kasutamise põhjust: «Mammi suudab asju paremini seletada ja saab endale rohkem lubada – poliitkorrektsusele ei pea ta mõtlema, ja nagu talle tundub, on talle lubatud ka üsna jumalavallatu jutt, sest isegi peapiiskop Viilma ei pea talle turja kargamist oma väärikusele vastavaks.»

Pajula sõnul on tal hea meel, et president tunnustas teiste seas ka ajakirjanikke ja eriti neid, kes julgevad nalja teha. «See on mingis mõttes märgiline, sest viimasel ajal kipub pigem nii minema, et naljaküljed pannakse kinni. Midagi ei tohikski justkui huumoriga enam teha, Varro Vooglaid kaebas satiirisaate «Ongi Koik» ju näiteks kohtusse,» rääkis Pajula. Kui nalja nii tõsiselt võtta, võiks Mammi arvates humoristi ja Postimehe naljakülje autori Mart Juure (president tunnustas teda Valgetähe IV järgu ordeniga – toim) iga nädal kohtusse kaevata.