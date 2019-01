Tõnu Tender peab eesti keele tervist väga heaks

Milline on eesti keele tänane tervis?

Sõltub, mida me täpselt vaatame – kas keelt või keele kasutajat. Kui me räägime eesti keelest kui süsteemist ja kultuurkeelest, siis on tervis väga hea. Kui me räägime keele kasutajatest, siis selles ma päris kindel ei ole, kuna teatud valdkondades on äraandmist, loobumist või alavääristamist. Vahel on ju nii, et me eelistame mõne teise keele väljendeid, ehkki meie enda keeles on rikas väljendivara olemas.

Kas digitaalne tegelikkus, näiteks nutiseadmed ja sotsiaalmeedia, on hakanud keelele mõju avaldama?

See mõjutab keele kasutust. Kui meie keskkoolis või ülikoolis käisime siis eeldati, et on üks ja õige ja võimalik keelekuju. See oli kirjakeel või normikeel või standardkeel. Omavahel vesteldes kasutasime slängi ka, aga igal pool mujal oli kasutusel normikeel. Nüüd me räägime demokraatlikus ühiskonnas sellest, et on mitu keelekuju. Meie noorusajal oli näiteks ringhäälingus üks kanal kust kõlas üks keel. Täna näiteks on väga tore, kui korrespondent räägib saare murrakus.

Iga elujõulise keele tunnus on see, et on erinevaid keelekujusid. Kindlasti mõjutavad nutiseadmed või kasvõi telefonisõnumite saatmine osaliselt ka meie keelt. Kindlasti on see seotud ka vanusega, noored ilmselt kasutavad omavahel suheldes rohkem seda nii-öelda «sms-i keelt». Nutikas keelekasutaja ju teab, millal ta peab kasutama normikeelt, aga need erinevad keelekasutused ei tohi segi minna.

Meie keel lihtsustub. Tekstid on lühemad. Pildid on suuremad. Keel on muutunud ka pehmemaks – koera asemel öeldakse üha rohkem kutsu.

On tõsi, et igapäevane keelekasutus on muutunud lühemaks ja ka pikkade žanrite puhul eelistatakse lühemaid tekste. Lõuna-Eestis on koer üldse peni, neid varjundeid on palju. Keeles on palju ka seda, et raadio- või tele-eetris domineerib üks sõna, praegusel ajal näiteks sõnad «debatt» või «debateerima». Harvem kuuleb sõna «arutelu». Koer ja kutsukene võib viidata ka teatud poliitilisele korrektsusele, kus me püüame erinevate huvide tõttu keelekasutust pehmendada.

Millist keelt peaks siis sallima – ranget õpikukeelt, tänavakeelt või mõlemat? Kui sallivad me saame keelekasutuse suhtes olla?