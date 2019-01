Tallinna bussiliikluse kvaliteet võib lähiajal halveneda

Bussiliin nr 19 suletakse ning bussiliini nr 44 liikumisteed muudetakse järgmiselt: Viru keskus, Narva mnt, Vana-Kuuli tn, Liikuri tn, Varraku tn, Punane tn, Varraku tn, Liikuri tn, Vana-Kuuli tn, Narva mnt, Hobujaama tn. Edaspidi tagatakse bussiliini nr 19 sõitjate teenindamine bussiliinidega nr 35 ja 44, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Bussiliinile nr 29 lisandub Priisle tee ja Hooldekodu tee ristmiku piirkonnas uus peatus Kuuskivi.

Trammiliinidel nr 2 ja 4 suurendatakse väljumiste arvu, millest tulenevalt muutuvad kõigi trammiliinide sõiduplaanid.

Alates 1. veebruarist muutuvad ajutiselt ka paljude bussiliinide sõiduplaanid. Sõiduplaanidega on võimalik tutvuda Tallinna linna veebilehel: https://transport.tallinn.ee/.

Transpordiamet soovitab kõigil sõitjatel planeerida oma liikumised suurema ajavaruga ja kasutada liikumisel Tallinna sõiduplaanide veebilehel reaalajas kuvatavaid ühissõidukite väljumisaegasid.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš oli eile mõõdukalt optimistlik. «Meil käib praegu suur bussijuhtide värbamiskampaania. Jah, me vajame bussijuhte, me otsime neid ja meile on laekunud ka hulk sooviavaldusi. Seal on nii endisi MRP Liinide töötajaid kui hoopis muudel liinidel sõitnud bussijuhte. Kõik kogemustega juhid võtame igal juhul tööle.»

Mitu bussijuhti on värbamiskampaaniaga leitud, ei tahtnud Boroditš öelda. «Need numbrid muutuvad jooksvalt, ei oska praegu täpselt öelda. Seis ei ole üldse halb,» kinnitas ta.

Veebruarist tegevuse lõpetava bussifirma töötajad võib TLT üle võtta, firma poolt liisitud bussidega on asi keerulisem. «Meie ei saa midagi üle võtta. TLT saab busse hankida ainult läbi hankemenetluse. Läbirääkimistega hange juba käib, me oleme lepingu läbirääkimistes erinevate osapooltega ja ma loodan, et lähipäevadel kirjutame rendilepingutele alla,» ütles Boroditš.