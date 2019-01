Ekrelase välireklaam oleks lubatud, kui ta oleks keskerakondlane

«See oli minu viga. Ma arvasin alguses, et ta on keskerakondlane,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) valimiste ekspert Siiri Pars.

Viga tuli sellest, et Pars hindas Tallinnas Vesivärava ja Vilmsi tänava ristmikule toodud pilti haagisel esmalt mobiiltelefoni ekraanilt. Talle tundus väikese ekraani pealt, et Simon kandideerib Keskerakonna ridades ja plakatile kirjutatud «Õiglase õigussüsteemi eest» on Keskerakonna tunnuslause «Õiglane riik kõigile» väike modifikatsioon.

Sel juhul oleks kõik olnud seadustega kooskõlas, sest riigikohus otsustas kaks aastat tagasi Artur Talviku kaebust arutades, et kutsetegevuses kasutusel olevat sõiduautot, mis on tähistatud nime, kontaktandmete või kaubamärgiga, ei saa kehtiva seaduse kohaselt käsitleda poliitilise välireklaamina.

«Ja nii võib ka erakonna tunnuslause kui erakonna kaubamärgi osa olla välireklaami keelu ajal haagiste ja autode peal, aga oma valimisprogrammi seal väljendada ei tohi,» selgitas Pars.

Kuid Urmas Simoni koduerakonna EKRE tunnuslause pole «Õiglane riik kõigile», vaid «Eesti eest». Seega ei saa Keskerakonna tunnuslauset ekrelase reklaamplakatil käsitleda erakonna tunnuslausena, vaid kandidaadi isikliku valimisprogrammina, selgitas PPA valimiste ekspert Siiri Pars.

Kui Pars hiljem mõistis, et Simon kandideerib hoopis EKRE ridades, käskis ta reklaami eemaldada. Kui pildil oleks olnud Jüri Ratas või Simon oleks kuulunud Keskerakonna ridadesse, oleks kõik seaduspärane.

Parem tulevik või parem peaminister

Pars tunnistas, et segadust on välireklaami keelu ajal palju. Näiteks Reformierakond paigaldas erakonnabussile kaks suurt loosungit: «Parem tulevik» ja «Parem peaminister». Politsei otsustas, et seadusega on kooskõlas vaid esimene.

Parsi sõnul on asi selles, et kui «parem tulevik» on erakonna tunnuslause ning seega lubatud, siis sõnad «parem peaminister» on PPA hinnangul valimisüleskutse.