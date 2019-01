Tänavust Eesti Laulu konkurssi kajastab ka Tallinna TV

«Tallinna TV ja Eesti Rahvusringhääling on ka varem teinud koostööd. Meil on olnud näiteks üks Euroopa meistrivõistluste kajastamise ühisprojekt, mis sujus hästi ja nüüd on nii TTV kui ERR leidnud, et koostööd võiks edasi arendada. Meie järgmine ühine projekt on Eesti Laul 2019, kus lisaks ERRile kui põhikorraldajale osaleb ka Tallinna TV,» lausus Tallinna linnapea Taavi Aas.