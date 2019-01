Kaob nagu mutiauku: SKAIS 2 võib jäädagi raha neelama

Te olite maksuameti teine mees, peadirektori asetäitja. Miks teist maksuameti juhti ei saanud?

Ma nägin elus teist võimalust. Maksu- ja tolliametis töötasin väga pikalt. Mulle tundus see võimalus (asuda juhtima sotsiaalkindlustusametit – VK) keeruline, aga ma nägin selles rohkem väljakutset. Maksuametis oleksid tegevused läinud kordamisele ja minu inimtüübile see hästi ei sobi.

Olete tunnistanud, et saite sotsiaalkindlustusametisse tööle asudes šoki. «Mingid asjad on aastaid tegema olnud,» ütlesite. Missugused etteheited olid teil oma eelkäijatele?

Töökultuur oli teistsugune. Sotsiaalkindlustusamet peab olema teenuse omanik, mitte et ta lihtsalt menetleb mingeid asju. See on kardinaalne erinevus, sealt hakkab kõik pihta: kuidas organisatsiooni üles ehitada, kuidas inimestega suheldakse, missugune on töökorraldus.

Mis need asjad olid, mis olid tegemata?

Organisatsioonil ei olnud arengukava ja selgeid eesmärke. Organisatsioon arendab oma teenuseid ise ja võtab ise vastutuse – see on põhiline muudatus, mis tuleb teha. Sotsiaalkindlustusametist käib läbi 2,8 miljardit eurot. Analüütiline võimekus oli tol hetkel täiesti olematu.

Veel kaks aastat tagasi ütlesite, et ei pole arusaamist sellest, missuguseid teenuseid kui palju vaja on. Kuidas on see võimalik?

Olukord oli selline. Teenuse omanik olemine tähendab, et sa tead, kuidas teenus areneb, ja sa tead, mida tahad tellida. Kõik räägivad mingist müstilisest infosüsteemist. Aga ei arendata ju infosüsteeme – arendatakse teenuseid. Infotehnoloogia kaudu saab teenuseid oluliselt parendada, aga teatud juhtudel pole see mõistlik.

Täna peame rääkima siiski infosüsteemist, SKAIS 2-st, mille kogumaksumus ulatub juba 23 miljoni euroni. Vastne kallinemine on seotud uue hankega, mille kuulutas välja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Maksumaksjale on see halb üllatus. Projekt on kallinenud juba mitu korda, nüüd kallineb veel 8 miljoni euro võrra. Miks?

Me arendame teenuseid. Äriliselt on väga palju muutumas. On muutunud vanemahüvitise seadus, mis muudab kontseptuaalselt olemasolevat. Alles hiljuti võeti vastu pensionireform, mis muudab kogu pensionüsteemi arvestust. Muutunud on palju: näiteks töövõimereform. IT-turul on ka hinnad täna teised.

Aga ei saa ju olla, et ühte süsteemi jäädaksegi lõputult raha sisse panema? On ju täitsa loomulik, et pensionisüsteem muutub, vanemahüvitise kord muutub. See peaks olema eeldus, mis on täidetud algusest peale.

Riigi infosüsteemide probleem on selles, et nad on välja arendatud nii, et hoolduskulusid ei ole arvestatud. Siin on palju jäetud tegemata. Kui esimesed teenused avati, olid need parimad Eesti riigis. Praegu on osa teenuseid vanal platvormil, millel puudub tugi. Nad tuleb kirjutada uueks, see on paratamatu.

Praegu arendavad süsteemi Nortal ja Trinidad Wiseman. Mis on need ülesanded, mida nemad pole suutnud lahendada, et on vaja teha uus hange?