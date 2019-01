Voog: Reformi ja Keskerakonna toetuste vahe pole oluline

Kantar Emori ärisuuna juht Aivar Voog ütles, et piirkonniti on riigis inimeste suhtumises oma majandusseisu suured käärid.

Reformierakonna edu Keskerakonna ees on küll 1,9 protsendipunkti, kuid see vahe pole siiski veel oluline, leiab uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog parteide toetusnumbreid kommenteerides.