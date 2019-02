Ohoo! Hea koer veab peremeest tunde - ja ei kurda

Jooks – see on Alaska malamuutidel veres. See on nende elu sisu ja mõte. Seda on nad valmis tegema tundide kaupa, ilma puhkepausita. Eriti just külmas, vähemalt tosina miinuspügalaga. Isegi juua pole virgutuseks vaja – haukavad käigult lund ja jooksevad muudkui edasi.