Eesti kelgukoerad lähevad Euroopa rängimale teekonnale

Finnmarkslopeti, Põhja-Norras peetava 500 kilomeetri pikkuse kelgukoerte võistluse korraldajad on arvestanud, et halvimal juhul tuleb osalejail oodata päevi. Seepärast on normaalsetes oludes kuni viie-kuuepäevaseks kavandatud võidusõidu reeglites kohustus, et kahe-kolme ööpäeva moon ja varustus peab alati kaasas olema. «Seal ei hakata sind enne otsimagi, kui 24 tundi on [kadumisest] möödas,» lausub Heinrich Lukk, kes läheb esimese eestlasena viie nädala pärast startivale Finnmarkslopetile kaasa tegema. See on maailma põhjapoolseim koerarakendite võistlus.