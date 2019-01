Aegumised päästavad riigi kurjategijate rahanõuete lainest

Teisipäevase Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusega peab riik maksma seitsmele vangile 60 000 eurot.

Sarikaebaja edulugu

Enamiku Eesti halduskohtute töökoormusest moodustavadki vangide kaebused. Kinnipeetavad kurdavad kohtule enda viletsa elu üle igal aastal pea tuhatkond korda. Enamasti on kaebused alusetud, kehvasti kirjutatud ning perspektiivitud, kuid menetleda tuleb neid ometi.

Aastate jooksul on üks sarikaebajatest olnud näiteks kinnipeetav Martin Villems, nutikas endine jurist, kes kannab pikka vanglakaristust ebaseaduslikult relvadega äritsemise eest.

Kinnipeetav on kaebuste kirjutamises nii osav, et väidetavasti kasutavad tema teenuseid isegi kaasvangid.

Tema sulest on kohtusse jõudnud umbes poolsada kaebust. Villems on nõudnud kohtu kaudu enda kambrisse hambaniiti või termost, tahtnud käia joogatundides; kaevelnud on ta läbiotsimiste ja vanglate sisekorra üle. Enamasti ta kaotab, kuid leidub ka üksikuid triumfe.

Nii ei jäänud ka Villemsile märkamata narkoärika Terki Tunise võit 2013. aasta detsembris Euroopa Inimõiguste Kohtus. Tunis sai 10 000 euro võrra rikkamaks, kuna oli viibinud Tallinna vangla liiga väikestes kambrites. Võidu tõi koju staaradvokaat Küllike Namm.

Nimelt ütleb inimõiguste konventsiooni artikkel 3, et kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada. Euroopa kohus tõlgendas Tallinna vangla ning Harku ja Murru vangla vähem kui kolmeruutmeetrist kambripinda (kinnipeetava kohta) aga just selle artikliga vastuollu minevaks.

Vana Tallinna vangla tingimused ei vastanud inimõigustele. FOTO: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Nii viis Villemski sarnase hagi Eesti halduskohtusse ning koos temaga tegi sama vähemalt 300 vangi. Eeldus oli, et kuna Euroopa praktika on ette raiutud, on raha juba riigilt lihtne välja nõuda.

«Tõsi ta on, et Tallinna vangla oli tol ajaperioodil päris jube koht,» ütleb ühe sellise vangi, Peeter Jereti kaitsja, vandeadvokaat Risto Käbi.

Kuid vangid said vastu näppe. Kui Eesti kohus isegi mõistis mingi summa riigilt kinnipeetava kasuks välja, siis oli see reeglina umbes mõnisada eurot.

«Eestis on need hüvitised jah Euroopaga võrreldes väga väikesed,» nendib Käbi.

Need, kes jõudsid isegi riigikohtusse (neid oli umbes 60), jäid seal enamasti kaotajaks. Kuid vangid ja nende advokaadid teadsid varasemast pretsedendist, et sellega pole kõik kadunud. Pigem lootus alles süttis.

2016. aastal hages riiki Euroopa Inimõiguste Kohtus seitse endist ja praegust kinnipeetavat. Eranditult kõik tõid näiteks Tunise pretsedendi.

Enamik neist on karmid kurjategijad: narkoärikad, suurpetturid ning isegi mõrvarid.

Kuigi oodata tuli kaua, saatis kurjategijaid kahe aasta pärast edu ning teisipäeval otsustaski Strasbourgis baseeruv kohtunikekogu, et Eesti riik on vangidele liiga teinud. Riik peab vangidele tasuma 60 000 eurot hüvitist koos õigusabikuludega.

Mis saab edasi? Kas hagisid tuleb veel?

«Mulle see otsus ei meeldi,» ütleb justiitsminister Urmas Reinsalu Postimehele. Tema seisukohast peab riik kindlasti summad inimõiguste kohtu suurkojas vaidlustama.