Sajandi mõjukaim maffiaasi saadeti kohtusse

Riigiprokurör Kati Reitsaku sõnul tegeles kuritegelik ühendus oma kontrolli all olevate äriühingute kaudu ulatusliku maksukuritegevusega. «Suure osa maksukuritegevusest moodustas kuritegeliku ühenduse juhtide toitlustusasutustes süsteemselt makstav ümbrikupalk. Ühenduse varalise kasu eesmärk saavutati kõrvaltegevusena korruptsiooni- ja varavastaseid kuritegusid toime pannes. Peale varalise kasu pani kuritegelik ühendus toime ka eraviisilist jälitustegevust ja käitles ebaseaduslikke tulirelvi, laskemoona ja helisummuteid,» lisas Reitsak.

Hirve ja Gammerit süüdistatakse kuritegeliku ühenduse juhtimises, eraviisilises jälitustegevuses, altkäemaksu andmises erasektoris, maksukohustuse varjamises ning täiendavalt tulirelva, laskemoona ning helisummutite ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva käitlemises. Pavelile on esitatud süüdistus ka väljapressimises. Ardot (45), Viktorit (36), Jelenat (59), Aleksandrit (46), Sergeid (49), Viljarit (50), Ingat (55) ja Innat (53) kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuse said ka kolm äriühingut – OÜ Escado Grupp, Restoplus OÜ ja Emerana OÜ. OÜ Novatek Holding sai süüdistuse soodustuskelmuse katses. Muuhulgas peetakse nende osaühingute alt restorane Beer House ja Farm.

Peale kuritegelikku ühendusse kuulumise on Ardole esitatud süüdistus dokumendi võltsimises ning soodustuskelmuse katses, Jelenale on esitatud süüdistus dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises ning maksudest kõrvalehoidmises ning Viktorile teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises.

Lisaks kuritegelikule ühenduse juhtidele ja selle liikmetele on süüdistus esitatud Handole (41) raamatupidamisdokumentide varjamises, Akhmetile (58) esitati väljapressimises ning Ivarile (46) esitati süüdistus altkäemaksu võtmises erasektoris.

Maksukuriteo toimepanemise süüdistuse said Mihkel (36), Galina (61), Liubov (33), Natalja (45), Raul (55), Anna (33), Niina (70) ja Svetlana (60).

Kriminaalasjas on arestitud vara summas üle 1,3 miljoni, mille hulgas väärtuslikke ehteid, kunstiteoseid, tulirelvi, topiseid ja palju muud. Lisaks on süüdistatavate kinnisvarale seatud hüpoteeke üle 3,8 miljoni euro.

Riigiprokuratuuri nõunik Olja Kivistik ütles Postimehele, et prokuratuur lõpetas sellel nädalal kriminaalmenetluse Orukase suhtes. «Kriminaalmenetlus lõpetati kuriteokoosseisu puudumise tõttu,» ütles Kivistik.

Vandeadvokaat Viktor Särgava: esitatud süüdistus on farss

Süüdistuse saanud vandeadvokaadi Viktor Särgava sõnul on esitatud süüdistus farss. Postimees avaldab Särgava saadetud kommentaari muutmata kujul.

Esitatud süüdistus on farss. Mulle esitati kahtlustus näiteks ka tegudes, milles seadus selle otsesõnu välistab. Minu liistule võtmine on ajendatuna sellest, et ma taotlesin advokaadina oma kliendi nimel Kristian Kesneri kuritegude uurimist. Ta pettis Minicredit SMS-laenuvõlglastelt välja umbes 100 000 eurot ja kuigi võlgnikud maksid raha 20-50 euro kaupa, siis Kristian Kesner sõitis ringi Maybachiga ja elas Viimsis villas.