Fotod: Tallinna tänavatelt ei jõuta lund ära vedada

Varasematel lumerohketel talvedel on ka korteriühistutega päris hea koostöö olnud. Neid on ette hoiatatud, et tänavat hakatakse puhastama sel päeval, püüdke siis oma autod sealt eemal hoida,» rääkis Valdmann.

Kõnniteede kohta ütles ta, et siin peaksid kinnistuomanikud hoolsamad olema. «Eks südalinnaski ole nii, et mõne maja esine on puhas, aga järgmise maja esine on selline, et seal pole võimalik kõndida. Lähematel päevadel, kui pluss- ja miinuskraadid pidevalt vahetuvad, peaksid kinnistuomanikud ka selle eest hoolitsema, et kõnniteedele jääd ei tekiks,» lisas ta. Samuti tuleks tema sõnul hoolitseda selle eest, et tänavatel olevad restkaevud oleksid lumest puhtad.