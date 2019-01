Nelja õe sõim viis granaadilt splindi

Esimene ehmatus tabas Vitaliya perekonda päev pärast paari lahkuminekut, kui naise täiskasvanud poeg läks autoärimehest leeduka kontorisse raha küsima. Nimelt oli Velicka lubanud aidata elukaaslase pojal autot müüa, kuid see ei tahtnud kuidagi edeneda. 31. jaanuari hommikul ilmuski naise poeg leeduka firmasse, et mehelt auto raha nõuda.

Velicka tunnistas kohtus, et palus eksnaise pojal lahkuda, sest väidetavalt oli laiali mindud just tema pärast ning jutuajamiseks on vale aeg. Süüdistatava sõnul keeldus Vitaliya poeg aga lahkumast ning lubas istuda seal seni kuni näeb raha. Velicka rääkis kohtupingis, et konflikti vältimiseks teiste klientide ees otsustas ta rahanõudja majast teistmoodi välja «suitsetada», kasutades selleks pipragaasiballooni. Ehkki naise poeg väidab tunnistuses, et peale gaasi paukus kontoris ka õhkrelv, mis talle lõpuks näkku suunati, siis seda süüdistust Velicka omaks ei võta. Läbiotsimisel Makarovi-kujuline õhupüstol kontorist siiski leiti.