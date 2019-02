Õrriti igal õhtul?

«Õhtu!» hingedeks on kolm head sõpra, kes telemaailmast ebatavalise vahetuse, vabaduse ja soojusega vaataja elutuppa astuvad: Robert Rool, Piret Laos, Jüri Butšakov. FOTO: Madis Sinivee

Õhus on tunda justkui tormieelset vaikust. Saatejuhid on süvenenud teemadesse. Ei mingit soojenduskisa ega energia tuulde pildumist, pigem hoitakse see kõik vaatajatega kohtumise ajaks. «Aga me ei teagi ette, mis saatesse tuleb, kõik valmib hetk enne eetrisse minekut. Saade on sama vahetu nagu elu ise,» selgitab saatejuht Piret Laos, kelle kaadritagune keskendunud ilme asendub prožektorite süttides sooja ja särava naeratusega.

Üldiselt ei karda ma enam elus suurt mitte midagi. Ainult kaht asja, hambaarsti ja otse-eetrit, neid veel kergelt kardan!

Jüri Butšakovil on eriline anne mõjuda nagu ammune tuttav nii stuudiokülalistele kui ka televaatajatele, kelle elutoa diivani ette ta nüüd igal õhtul maandub. Ma saan aru, miks see nii on. Ta ei teeskle ega esine, vaid ongi niisugune.

Robert Rooli tõmmu välimus ja südameid sulatavalt mahlane tämber mõjuvad lõunamaiselt, kuid mees on puhastverd eestlane! FOTO: Madis Sinivee

Robert Rool lisab tandemisse muhedust, mängulusti ja adrenaliini. «Robert on inimene, kes vist kunagi ei muretse,» teatab Piret. «Piret on jälle maailma kõige suurem närveerija,» aasib Robi vastu. Nad ei pühitse ega peenutse, vaid improviseerivad ekraanil täie lustiga. Mõni krõbedam nali või nöökamine lisab vaid energiat, ning just kolme saatejuhi vahel hästi toimiv keemia ongi telg, mis saadet koos hoiab ja vaatajad ekraani ette naelutab.

Kolm sõpra külas

Öeldakse, et üha enam inimesi Eestis elab üksi. See on muidugi kurb, sest inimene on sotsiaalne olend ja vajab sõpru ja seltskonda sama palju nagu toitu ja und. Õnneks on sul nüüd igal õhtul külas kolm sõpra ning saade «Õhtu!», mis lahutab su meelt. Nad tulevad iga päev, nii on lihtne nendega päriselt tuttavaks saada. Ja otsesaates ei kohta sa ka ühepoolset kõnepidamist tüüpidelt, kelle eelis on olla ekraanil ja hoida mikrofoni. Kaugel sellest! Vaataja saab kaasa rääkida ning paremad ideed jõuavad ekraanilegi.

«Me oleme päriselt ka väga headeks sõpradeks saanud,» räägib Piret ja poisid noogutavad kaasa. «Me ei pea üldse näitlema. Kohe tekkis klapp!» Kõik kolm on väga erinevad tüübid, kes täiendavad üksteist hästi. Pireti naeratus ja rõõmsameelsus on erakordselt nakkav – kui silmad ei sära ja masendus tuleb peale, võta üks pisikene pill Piretit ja asi korras. «Tal on olemas see salapärane tele X-faktor,» teatab Jüri. «Kui Piret midagi ütleb, siis sa automaatselt usud seda.»

«Kui Piret midagi ütleb, siis sa automaatselt usud seda,» iseloomustab Jüri oma tiimikaaslast. Siiruse, soojuse ja sära kõikevõitev kombo naelutab ekraani ette ja tekitab usaldust. FOTO: Madis Sinivee

Robert Rool sõidab seiklusliku loomuse ja kõikevõitva sarmi peal. Tiimikaaslaste sõnul võib ta kohati olla ka paras lohe, kuid lustlik improviseerimisoskus aitab alati. Ja otsesaates on see suur pluss. «Miks ta eriline on? No vaadake talle näkku! Või kuulake selle mehe häält, ma tahaks endale ka sellist tämbrit. Hämmastav, aga ta on puhas eestlane,» räägib Jüri.