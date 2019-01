Eesti ametnik hakkab juhtima EL-i sotsiaalkaitsekomitee tööd

«Komitee juhtimine on meile kahtlemata suur au,» ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ministeeriumi saadetud pressiteate vahendusel. «See annab Eestile võimaluse tugevdada oma sidemeid teiste liikmesriikidega ja suunata ka tähelepanu nendele probleemidele, mis on siin aktuaalsed. Sotsiaalkaitse küsimused omavad aina olulisemat kaalu Euroopa Liidu tulevikuarengutes ja me peame nendest aruteludest aktiivselt osa võtma. Kogemuste vahetamine ja avatud arutelu liikmesriikide vahel on üks sotsiaalkaitsekomitee toimimise eelduseid,» lisas Kuuse.