Kersti Sarapuu: eelmise aasta probleemseim õigusakt oli andmekaitseseadus

Millises suunas on muutunud õigusloome kvaliteet, on Sarapuu sõnul mõõdetav mitte aastate, vaid pigem aastakümnetega.

«Hea tava osas on siiski nihe toimunud ning järjest enam arvestatakse seaduse väljatöötamisel ning muutmisel huvigruppide arvamusega. Neid mitte ainult ei kuulata ära, vaid nende sisulisi muudatusi viiakse seadustesse ka sisse. See on kahtlemata üks olulisemaid nihkeid viimaste aastate jooksul. Hea seaduse võti seisnebki teooria ja praktika heal koostööl,» sõnas ta.

Eesti õigusloome üks rõhuvamaid probleeme on Sarapuu hinnangul seaduste üleküllus. «Meil on seadusi lihtsalt liiga palju. Vaikselt on selle teemaga ka tegelema hakatud ning erinevate õigusaktide liitmine on järjest enam päevakorras,» märkis Sarapuu.