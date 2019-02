USA võib juba täna teatada lahkumisest tuumajõudude leppest

Ühendriikide lahkumine, mida on oodatud juba mitu kuud, järgneb aastaid kestnud lahendamata vaidlusele Venemaaga 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise üle, mida lepe hõlmab.

Washingtoni hinnangul rikub lepet Venemaa tiibrakett Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8. Moskva hinnangul ei riku rakett lepet, sest selle laskeulatus on kuni 480 kilomeetrit.

4. detsembril hoiatas USA välisminister Mike Pompeo, et Washington alustab 2. veebruaril INF-lepingust lahkumise protsessi, kui Venemaa ei naase 60 päeva jooksul selle täitmise juurde. USA ametnikud on ka ähvardanud, et Pentagon asub tööd uue raketisüsteemi ehitamiseks, mis muidu oleks leppega keelustatud.