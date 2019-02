Armukadedushoos iseennast kõhtu pussitanud mees sai kriminaalkaristuse

Haiglas rääkis mees, et teda rünnati. Nagu sellistel juhtudel protseduur ette näeb, anti sellest teada politseile. Šaumans rääkis ka ütlusi võtma tulnud uurijale, et Lasnamäel olla tulnud vastu kolm noormeest, kellest üks mehele noa ribide vahele lõi. Kõigele lisaks oskas lätlane teda rünnanud mehi ka kirjeldada. Et juhtum oli piisavalt tõsine, alustati kohe samal päeval kriminaalmenetlust eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise tunnustel.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Kristo Adossoni sõnul tunnistas kuriteos süüdistatav mees lõpuks ise, et andis politseile valeütlusi. «Ta väitis esialgu politseile, et teda pussitati Tallinnas Lasnamäel. Hiljem muutis kahtlustatav oma selgitusi ja ütles, et tegelikult lõi ta ennast ise noaga kõhtu,» ütles prokurör. Adossoni sõnul oli mees haiglasse sattumise eel alkoholijoobes ja läks lähedasega tülli. «Armukadeduse hoos sattus ta niivõrd äärmuslikku seisundisse, et vigastas ennast ise eluohtlikult,» selgitas abiprokurör Šaumansi motiive. «Mehel oli häbi politseinikele tunnistada, et armukadedusest ajendatuna oli ta võimeline end nii tõsiselt vigastama ja meditsiiniliste ressursside kulu esile kutsuma,» rääkis prokurör.