Kui omad ei saa, siis võtame omaks

Vabal ajal Võrtsjärve ligidal Kaarlijärve külas palju teha ei ole, aga vahel käiakse end lähemates linnades tuulutamas. Ehkki ettevõttes on tööl olnud ka mõned pered, ootavad enamikul meestest lähedased kodumaal. Hooajatöölistena Eestisse tulnud ukrainlased saavad siin töötada aasta jooksul järjest 270 päeva, pärast seda on nad kohustatud koju tagasi minema. Telefonikõned kodustega on igapäevased, kuigi silmast silma suhtlust see ei asenda ja igatsus omade järele on suur.