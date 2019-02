Facebook sulges Eesti ühiskonda lõhestanud grupi

Postimees kirjutas möödunud aasta viimastel päevadel, et kõigil kontodel olid võltsidentiteedi tunnused. Need loodi ühel ajal mullu septembris. Isikud väitsid end olevat käinud koolides, mille nimekirjades polnud neist nimedest jälgegi. Lisaks viitas nende eesti keele kasutus, et Eesti nimedega inimesed seda keelt emakeelena ei räägi.